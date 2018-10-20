В тюрьме Кишинёва при загадочных обстоятельствах скончался 27-летний заключённый

Молодой человек умер в своей камере пенитенциарного учреждения №13 в Кишинёве. На его теле не было найдено следов насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба Национальной администрации пенитенциаров, инцидент произошёл вчера, 19 октября, приблизительно в 19.30 вечера. Стоит отметить, что погибший был приговорён к 5 годам тюремного заключения.

Заключённый в бессознательном состоянии был обнаружен надзорным в своей камере. Ему срочно была оказана медицинская помощь, были предприняты кардио-респираторные манипуляции и вызвана Служба 112. Однако мужчину не удалось спасти.

В результате первичного медицинского обследования было установлено, это случай биологической смерти. О произошедшем оповестили родных заключённого, прокуратуру, полицию и народного адвоката.

Напомним, что днём ранее в столичной больнице скончался тяжелобольной заключённый.