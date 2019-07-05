В тюрьме № 13 покончила с собой заключённая

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Охранники пенитенциарного учреждения № 13 обнаружили труп женщины, которая отбывала наказание в одиночной камере. Было установлено, что речь идёт о случае самоубийства.

Как рассказала deschide.md пресс-секретарь городской полиции Наталья Стати, трагедия произошла во второй половине дня 4 июля. 42-летняя погибшая не оставила прощальной записки.

На месте происшествия был обнаружен труп женщины, которая повесилась на перекладине у входа в камеру. На теле жертвы не было обнаружено следов насильственной смерти. Ранее был выписан ордер на её 30-дневный арест, она находилась в одиночной камере, – уточнила Стати.

Правоохранители рассматривают версию о самоубийстве. Обстоятельства инцидента выясняются.