В тюрьмах Молдовы содержатся свыше 7 000 заключённых

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 103 человека. 49 человек были освобождены, 52 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 964 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 90 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 8 задержанных, а 9 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 558 леев, запрещённых к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.