В Тюмени осудили молдаванина и его сообщника, пойманных с килограммом «синтетики»

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Приговор двум наркоторговцам вынес Ленинский районный суд Тюмени. Как сообщили в региональной прокуратуре, 42-летний гражданин Молдовы и 22-летний тюменец пытались сбыть около 800 граммов синтетического наркотика.

В ведомстве рассказали, что в декабре 2017 года полицейские заметили на улице человека, который вел себя подозрительно — оглядывался по сторонам и что-то смотрел в телефоне. Задержав преступника (который оказался гражданином Молдовы), силовики обнаружили у него сверток с наркотиком. Позже задержанный показал им склад в гараже, где хранилось еще около 800 граммов «синтетики», и раскрыл имя своего тюменского сообщника, пишет ura.news.

Суд назначил гражданину Молдовы 6 лет 6 месяцев, а тюменцу — 7 лет 6 месяцев лишения свободы по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, у преступников конфисковали 315 тыс. рублей, вырученных от наркоторговли.