В тисках столбиков: автомобиль оказался заблокированным на тротуаре после установки антипарковочных барьеров в центре Кишинёва (ФОТО)

В тисках столбиков: автомобиль оказался заблокированным на тротуаре после установки антипарковочных барьеров в центре Кишинёва (ФОТО)

Установкой антипарковочных столбиков остались довольны все, кроме владельца автомобиля марки Toyota Auris, который оказался заблокированным на тротуаре в центре города.

Владелец машины до сих пор не появился и не вызволил свою машину. Фотография была сделана на бульваре Штефана чел Маре в центре столицы. Стоит отметить, что первые антипарковочные столбики были установлены сегодня, 4 декабря. Как теперь владелец будет освобождать свой автомобиль – неизвестно.

По данным примэрии муниципия Кишинёв, на бульваре Штефана чел Маре было установлено 76 столбиков в периметре улиц В. Пыркылаб и М. Еминеску. Всего планируется установить 5 000 столбиков. Они будут находиться не только на бульваре Штефана чел Маре, но и на улице В. Александи и на бульваре К. Негруцци. В этих целях из муниципального бюджета было выделено 5,2 млн леев.

Фото: Игорь Взоров

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md