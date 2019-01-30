В Тираспольском театре драмы и комедии случился постановочный пожар (ФОТО)

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В Приднестровском государственном театре драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой в Тирасполе пожарные провели тактические учения. По замыслу организаторов, из-за короткого замыкания электропроводки на сцене было инициировано возгорание.

Служебные помещения и пути эвакуации были окутаны дымом. Заблокированных зрителей выводили работники театра. Первая прибывшая пожарная бригада сначала произвела разведку помещений, в которых ещё могли находиться люди. Затем была проложена рукавная линия к “очагу возгорания”, пишет mvdpmr.org. Пострадавшего в дымовой завесе зрителя на носилках вынесли на улицу и передали врачам.

В самые короткие сроки условное воспламенение было ликвидировано. Все работники театра вернулись на свои места.

В учениях были задействованы 26 человек и 5 единиц спецтехники. В ходе постановки было отработано взаимодействие пожарных бригад и персонала по эвакуации людей, а также проведена проверка готовности средств к экстренному реагированию при возникновении пожара.