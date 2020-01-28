В Тирасполе злоумышленник попался на краже оград с кладбища

В Тирасполе злоумышленник попался на краже оград с кладбища

24 января в милицию обратились смотрители кладбища, расположенного в Кировском микрорайоне Тирасполя. При обходе охраняемой территории они увидели мужчину, который разбирал оградки.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Подозреваемого, 48-летнего тираспольчанина, задержали, пишет mvdpmr.org. При себе у него были мешки и необходимые инструменты: топор, плоскогубцы.

Мужчина указал место, где складывал уже демонтированные металлические конструкции. В дальнейшем он планировал их вывезти и сдать на металлолом.

По данному факту проводится проверка.

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