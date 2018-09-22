В Тирасполе «Жигули» столкнулась лоб в лоб с КАМАЗом: один человек пострадал (ФОТО)

Авария произошла в четверг, 20 сентября, на одной из улиц города.

«ВАЗ-21150» под управлением 36-летнего жителя Тирасполя выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ». За рулём грузовика находился 45-летний житель Слободзейского района, сообщили в МВД Приднестровья.

В результате ДТП водитель «Жигулей» получил серьёзную травму головы, перелом правой ноги, ушибы. Госпитализирован в отделение смешанной травмы Республиканской клинической больницы.