В Тирасполе женщина свела счёты с жизнью, спрыгнув с 8 этажа

Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, трагедия произошла вчера, 9 мая, на улице Комсомольской. Во второй половине дня 45-летняя жительница Тирасполя решила покончить жизнь самоубийством и спрыгнула с балкона своей квартиры, которая находится на 8 этаже.

От сильного удара женщина получила множественные травмы и скончалась на месте. На место происшествия прибыла полиция и бригада скорой помощи.

На данный момент следователи проверяют все обстоятельства случившегося и выясняют причину такого поступка.