В Тирасполе безобидная жарка шашлыка закончилась пожаром

В Тирасполе безобидная жарка шашлыка закончилась пожаром

Деревянная пристройка, расположенная на территории частного домовладения в Тирасполе, загорелась 10 марта. Пожарных вызвали хозяева дома.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, причиной возгорания предположительно стало неосторожное обращение с огнём. Как выяснилось, накануне вечером 61-летняя дочь пожилой хозяйки готовила мясо на мангале. На ночь она прикрыла угли листом шифера, а утром придвинула жаровню практически вплотную к деревянной стене сарая. Поднявшийся ветер раздул ещё не потухшие угли и скинул на них висящее рядом покрывало. Впоследствии огонь перекинулся на хозяйственное строение.

По данному факту проводится разбирательство. Материальный ущерб устанавливается.

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