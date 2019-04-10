В Тирасполе загорелась пристройка к жилому дому (ФОТО)

В Тирасполе загорелась пристройка к жилому дому (ФОТО)

10 апреля спасатели приняли сообщение о возгорании пристройки частного дома в Тирасполе. К месту происшествия были направлены два пожарных расчёта.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, владелица дома, пенсионерка 80-ти лет, появлялась редко. Дом поделён на двух хозяев. Загорелась нежилая часть строения, куда мог зайти любой человек.

К моменту прибытия пожарных полыхала крыша. Спустя час специалисты ликвидировали возгорание площадью 25 кв. м. Огонь уничтожил пристройку и частично кровлю дома.

Причину возгорания предстоит выяснить в ходе разбирательства.

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