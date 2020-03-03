Промышляли мошенничеством: в Тирасполе задержали супругов, обманывавших пенсионеров

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Правоохранители задержали мужчину и женщину, которые ходили по квартирам и продавали за большие деньги дешёвые китайские товары.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, жертвами мошенников в Тирасполе стали как минимум две женщины. 80-летняя пенсионерка из Бендер потратила большую сумму на некачественный поддельный товар. Дочь пожилой женщины обратилась в милицию.

Во всех случаях деньги были возвращены заявителям. За незаконную предпринимательскую деятельность и проживание в Приднестровье без регистрации супруги привлечены к административной ответственности.