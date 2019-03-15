В Тирасполе прохожий задержал хулигана, отобравшего у подростков звуковую колонку

0

Инцидент произошёл вечером 13 марта во дворе многоквартирного дома в Тирасполе. На площадке находилась группа местных подростков, рядом играла портативная колонка. Гаджетом заинтересовался незнакомый парень.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, незнакомец попросил разрешения рассмотреть устройство поближе. Услышав отказ, он самовольно забрал колонку и попытался скрыться. Ребята с криками бросились вдогонку.

На помощь подоспел местный житель, ставший случайным очевидцем кражи. Он догнал злоумышленника и вызвал милицию.

Портативную аудиосистему вернули законному владельцу. 15-летний правонарушитель будет привлечён к ответственности.