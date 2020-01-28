За шалость ребёнка ответят родители

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В дежурную часть Тирасполя поступил звонок от горожанки, которая рассказала, что стала свидетелем того, как ребёнка на улице насильно за руку удерживает незнакомая ему женщина. Мальчик кричит и просит о помощи.

Правоохранители незамедлительно выехали на место происшествия и установили личность несовершеннолетнего. Им оказался мальчик 2012 года рождения.

Как выяснилось, местная жительница пресекла хулиганскую выходку школьника. Во время прогулки он развлекался битьём стёкол в окнах подвального помещения. Горожанка остановила действия сорванца и отвела его к матери, пишет mvdpmr.org.

Родители привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Им также предстоит возместить ущерб за четыре разбитых стекла. Со школьником проведена профилактическая беседа.