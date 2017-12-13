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В Тирасполе за пять минут произошло две аварии: повреждены 4 авто

В Тирасполе за пять минут произошло две аварии: повреждены 4 авто

Водители не выбрали безопасную дистанцию.

В первом случае 34-летний водитель автомобиля марки Honda не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение со следовавшей впереди машиной Scoda.

Всего спустя пять минут столкнулись еще два транспортных средства. 43-летний водитель Mitsubishi так же не выбрал безопасную дистанцию и «догнал» двигавшийся впереди Volkswagen.

В результате аварий, к счастью, никто не пострадал. А вот автомобили оказались серьезно повреждены.

Ранее в столице водитель оказался заблокирован в разбившейся в хлам машине.

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