В Тирасполе временно перекроют участок улицы для проведения ремонтных работ

В Тирасполе временно перекроют участок улицы для проведения ремонтных работ

В связи с выполнением работ, связанных с реконструкцией водовода, с 17 по 18 октября, для размещения специализированной техники, необходимой для проведения работ, будет осуществлено полное перекрытие движения автотранспорта по переулку Раевского на пересечении с улицей Карла Либкнехта.

В местах проведения земляных работ, будут установлены соответствующие дорожные знаки и обеспечена видимость в темное время суток. По окончании ремонта, разрушенный участок дорожного полотна и прилегающая инфраструктура будут восстановлены, сообщает пресс-служба администрации города Тирасполь.

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