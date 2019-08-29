В Тирасполе временно перекроют движение по некоторым центральным улицам

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30 августа в Тирасполе будет перекрыто дорожное движение и запрещена парковка автотранспорта на площади им. А.В. Суворова в следующих границах:

– с 08:00 до 10:30 – по ул. 25 Октября от ул. Шевченко до пер. Днестровский (включительно).

С 16:00 1 сентября до 05:00 3 сентября 2019 г. – по ул. 25 Октября от ул. Манойлова (проездная) до пер. Днестровский (проездной) и пересекающим улицам:

– по ул. Шевченко от ул. Свердлова до ул. Р. Люксембург;

– по ул. Луначарского от ул. Свердлова до ул. Р. Люксембург;

– по ул. Котовского от ул. Свердлова до ул. Р. Люксембург.

Проезд автомобилей на площадь им. А.В. Суворова и прилегающие улицы будет осуществляться только по пропускам установленного образца, пишет mvdpmr.org.

Также с 17:00 1 сентября до 22:00 2 сентября 2019 г. будет запрещена реализация алкогольных и спиртосодержащих напитков в установленных границах:

– в пер. Набережном;

– по ул. Луначарского (нечётная сторона) от ул. Свердлова до ул. К. Маркса;

– по ул. К. Маркса (чётная сторона) от ул. Луначарского до пер. Днестровского;

– по пер. Днестровскому (чётная сторона) от ул. К. Маркса до ул. 25 Октября;

– по ул. Свердлова (нечётная сторона) от ул. Луначарского до пер. Набережного;

– по ул. 25 Октября от ул. Луначарского до пер. Днестровского.