В Тирасполе временно ограничат движение по некоторым улицам

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В связи с проведением работ по укладке труб на ряде улиц Тирасполя на несколько дней полностью перекроют движение.

Так, с полуночи 3 июля до 6:00 4 июля движение перекроют по ул. Карла Либкнехта, на участке от пер. Раевского до ул. Крупской. С полуночи 5 июля до 6:00 6 июля автомобили не смогут проехать по ул. Карла Либкнехта, на участке от ул. Чайковского до ул. Крупской.

Кроме этого, до 8 августа в Тирасполе полностью перекроют движение транспорта по ул. Комсомольской от профилактория «Текстильщик» ЗАО «Тиротекс» до жилого дома № 64/1 по ул. Краснодонской. Это связано с ремонтом участка магистральной тепловой сети.

В этих местах установят временные ограждения и соответствующие дорожные знаки. Городской маршрутный транспорт будет курсировать по альтернативной схеме движения.