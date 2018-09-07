В Тирасполе вор ударил хозяйку квартиры скалкой по голове и утащил кастрюлю борща

В Тирасполе вор ударил хозяйку квартиры скалкой по голове и утащил кастрюлю борща

От действий неизвестного пострадала 74-летняя жительница города. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ее квартиру дома на улице Карла Маркса злоумышленник проник через незапертую дверь около восьми вечера. Хлопотавшую на кухне пожилую женщину он ударил скалкой по голове. Похитив 400 рублей ПМР и кастрюлю борща, скрылся. Пострадавшая вызвала милицию.

Сотрудники столичного УВД задержали налётчика по горячим следам. Им оказался не имеющий официального источника доходов 43-летний житель Слободзейского района. В 1996 году он уже был осуждён за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

По заявлению тираспольчанки возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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