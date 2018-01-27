В Тирасполе водитель врезался в дерево и столкнулся с грузовиком (ФОТО)

Автовладелец намеревался обогнать большегруз, однако не справился с управлением.

Авария произошла накануне в Тирасполе. 25-летний водитель BMW решил пойти на обгон, однако машину занесло и она, вылетев в кювет, врезалась в дерево.

От удара автомобиль отбросило на грузовик Renoult с прицепом, который молодой человек и попытался объехать. За рулем большегруза находился 40-летний житель Страшенского района.

К счастью, в результате столкновения водители не пострадали. Понадобилась лишь медицинская помощь пассажиру легкового автомобиля, который получил ушибы и растяжение связок правой ноги.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе Брест – Кишинев – Одесса произошло смертельное ДТП, в котором погибли четверо сотрудников “Почты Молдовы”.