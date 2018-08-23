В Тирасполе водитель водитель врезался в припаркованную машину и сбежал

В Тирасполе водитель водитель врезался в припаркованную машину и сбежал

Инцидент произошел утром на одной из улиц города.

Пострадал автомобиль Renault. Ведется розыск виновного водителя.

Другая авария произошла в селе Ближний Хутор. При движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра водитель «ГАЗ-5205», и совершил наезд на стоявший автомобиль марки Hyundai, сообщили в МВД Приднестровья.

В Бендерах же поплатился за невнимательность водитель маршрутки Mercedes. Выполняя обгон, он совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем марки Audi.

По всем нарушениям ПДД проводятся проверки. Виновники будут привлекаться к ответственности в установленном порядке.

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