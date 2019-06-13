В Тирасполе водитель сбил пешехода, переходившего в неположенном месте

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июня в центре Тирасполя. Водитель Mercedes совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, примерно в 10 метрах от пешеходного перехода.

Как пишет mvdpmr.org, пострадавшего доставили в Республиканскую клиническую больницу. У него диагностирована тяжёлая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, множественные ушибы конечностей и грудной клетки. Пациент находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Как пояснил 22-летний водитель Mercedes, он не увидел пешехода из-за опередившего его автомобиля. По предварительной версии, молодой человек превысил скорость.

По факту ДТП проводится проверка.