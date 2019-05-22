В Тирасполе водитель сбил бабушку и внука, переходивших дорогу не по “зебре”

В Тирасполе водитель сбил бабушку и внука, переходивших дорогу не по “зебре”

ДТП произошло на улице Краснодонской. Объезжая стоявший микроавтобус, 40-летний водитель Audi совершил наезд на пешеходов. Перед маршрутным такси на проезжую часть внезапно вышла пожилая женщина с ребёнком. Переходя дорогу в неположенном месте, пенсионерка подвергла опасности свою жизнь и здоровье малолетнего внука.

Водитель резко вывернул руль влево, но избежать наезда не удалось. В результате ДТП 75-летняя тираспольчанка получила серьёзную черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение РКБ. Её 7-летний внук направлен на стационарное лечение в Республиканский центр матери и ребёнка, пишет mvdpmr.org.

Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был трезв. Авто помещено на штрафстоянку. Степень вины каждого из участников ДТП будет установлена в ходе разбирательства.

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