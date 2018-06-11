В Тирасполе водитель сбил 12-летнего велосипедиста (ФОТО)

В Тирасполе водитель сбил 12-летнего велосипедиста (ФОТО)

Подросток был госпитализирован с многочисленными травмами в хирургическое отделение Центра матери и ребёнка.

Как сообщает МВД Приднестровья, ДТП произошло в Тирасполе на пересечении улиц Старого и Калинина. Автомобиль марки Renault, за рулём которого находился 39-летний мужчина, сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Согласно переданным данным, 12-летний подросток выехал на перекрёсток, не выполнив требование дорожного знака «Уступи дорогу». Ребёнок был доставлен в больницу.

Ещё одно ДТП было зафиксировано в селе Парканы на улице Ленина, где 37-летний бендерчанин, управляя автомобилем Nissan Primera, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 67-летнюю сельчанку. Женщина переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. У пострадавшей констатированы ушибы и ссадины.

По данным фактам проводятся разбирательства. Транспортные средства помещены на штрафплощадку.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md