В Тирасполе водитель сбил 12-летнего велосипедиста (ФОТО)

Подросток был госпитализирован с многочисленными травмами в хирургическое отделение Центра матери и ребёнка.

Как сообщает МВД Приднестровья, ДТП произошло в Тирасполе на пересечении улиц Старого и Калинина. Автомобиль марки Renault, за рулём которого находился 39-летний мужчина, сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Согласно переданным данным, 12-летний подросток выехал на перекрёсток, не выполнив требование дорожного знака «Уступи дорогу». Ребёнок был доставлен в больницу.

Ещё одно ДТП было зафиксировано в селе Парканы на улице Ленина, где 37-летний бендерчанин, управляя автомобилем Nissan Primera, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на 67-летнюю сельчанку. Женщина переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. У пострадавшей констатированы ушибы и ссадины.

По данным фактам проводятся разбирательства. Транспортные средства помещены на штрафплощадку.