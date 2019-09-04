В Тирасполе водитель Nissan сбил школьницу на “зебре”

0

Дорожно-транспортное происшествие случилось поздним вечером на улице Одесской. Водитель автомобиля Nissan 26 лет совершил наезд на 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, врачи диагностировали у несовершеннолетней закрытый перелом ключицы, ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи она была отпущена на амбулаторное лечение. Со слов автолюбителя, школьница пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал пешеходного светофора. Согласно показаниям потерпевшей, она начала движение на зелёный свет. По факту ДТП проводится дознание, в ходе которого будет установлена степень вины каждого участника дорожного происшествия.

Ещё одна авария произошла в селе Кременчуг Слободзейского района, где 30-летняя местная жительница не справилась с управлением Merсedes. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. С травмами головы, переломом правой лучевой кости женщина была доставлена в травматологическое отделение.