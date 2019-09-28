В Тирасполе ведутся работы по благоустройству въезда в город (ФОТО)

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На въезде в Тирасполь со стороны Бендер приступили к строительству колоннад. Завершить все работы планируют в следующем году.

В настоящее время строители заняты котлованом – соорудить фундамент необходимо до сильных холодов. В этом году планируется осуществить основные строительные работы, а уже в следующем будут завершены отделочные работы, пишет novostipmr.com.

Высота колоннад составит около 6 метров. Особенностью сооружения станет смотровая площадка. Прилегающую территорию также благоустроят: здесь появятся лавочки, питьевые фонтанчики, фотозона. Рядом с колоннадами разместится стоянка для автомобилей.