В Тирасполе в результате пожара в подвале жилого дома скончался бездомный

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4 апреля дежурный расчёт выехал на тушение возгорания в жилом многоквартирном доме в Тирасполе. В подвальном помещении пожарные обнаружили двух мужчин, надышавшихся дымом. Их вывели на улицу.

Прибывшие к месту происшествия врачи осмотрели пострадавших. Ими оказались два пожилых гражданина без определённого места жительства. Одному из них на месте была оказана необходимая помощь, пишет mvdpmr.org. Ещё одного 61-летнего пенсионера госпитализировали в больницу с ожогами лица, рук и спины.

Огнём были уничтожены одежда и постельные принадлежности обитателей подвала. Некоторым жильцам блока пришлось на время покинуть свои квартиры до полного выветривания дыма.

На данный момент рассматриваются две версии произошедшего – курение и неосторожное обращение с огнём. Стало известно, что пострадавший, доставленный в больницу, скончался.