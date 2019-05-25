В Тирасполе в результате двух ДТП были повреждены 4 автомобиля (ФОТО)

В Тирасполе в результате двух ДТП были повреждены 4 автомобиля (ФОТО)

Две аварии произошли практически одновременно на одной из улиц Тирасполя. 

Как сообщает МВД Приднестровья, водитель автомобиля Toyota не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на впереди остановившееся на красный сигнал светофора транспортное средство марки Volkswagen. Спустя несколько секунд водитель Lexus, который отвлёкся от управления автомобилем и не контролировал дорожную ситуацию, совершил наезд на Toyota, водитель которой уже являлся участником первого ДТП. От удара стоящие транспортные средства продвинулись вперёд и причинили незначительные механические повреждения автомобилю Mercedes.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили различные повреждения. Степень вины каждого из участников двух дорожно-транспортных происшествий будет установлена в ходе разбирательства.

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