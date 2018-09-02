В Тирасполе в ночной аварии погиб мотоциклист (ФОТО)

Авария, участниками которой стали двое жителей села Парканы, произошла 1 сентября примерно в час ночи.

27-летний водитель мотоцикла Suzuki GSX-R 1000, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением. Наехав на бордюрный камень, мотоцикл буквально вылетел за пределы проезжей части, сообщили в МВД Приднестровья.

Травмы, полученные мужчиной в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью: он скончался на месте происшествия. 23-летний пассажир был госпитализирован с серьёзными травмами.

В ходе разбирательства стало известно, что погибший водитель мотоцикла был лишён права управления транспортными средствами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.