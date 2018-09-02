В Тирасполе в ночной аварии погиб мотоциклист (ФОТО)

В Тирасполе в ночной аварии погиб мотоциклист (ФОТО)

Авария, участниками которой стали двое жителей села Парканы, произошла 1 сентября примерно в час ночи.

27-летний водитель мотоцикла Suzuki GSX-R 1000, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением. Наехав на бордюрный камень, мотоцикл буквально вылетел за пределы проезжей части, сообщили в МВД Приднестровья.

Травмы, полученные мужчиной в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью: он скончался на месте происшествия. 23-летний пассажир был госпитализирован с серьёзными травмами.

В ходе разбирательства стало известно, что погибший водитель мотоцикла был лишён права управления транспортными средствами.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md