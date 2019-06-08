В Тирасполе в аварии с участием такси пострадал 2-летний ребенок (ФОТО)

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Вчерашним утром в Тирасполе произошло ДТП. Как сообщает mvdpmr.org, водитель Mitsubishi не учёл безопасную дистанцию и столкнулся с такси марки Kia, остановившемся впереди.

В результате происшествия травмы получил ребёнок, находившийся в Mitsubishi. Двухлетний малыш в момент столкновения сидел на руках у мамы на заднем сидении. Его доставили в больницу с черепно-мозговую травмой, гематомой лба, ссадинами носа и щеки.

У 55-летнего таксиста диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника, посттравматический шейный миозит. После оказания необходимой помощи мужчину отпустили домой.

Оба водителя прошли процедуру медицинского освидетельствования, которая показала, что мужчины были трезвы. По факту происшествия проводится проверка.