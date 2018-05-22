В Тирасполе устанавливают личность найденного в шахте мертвым мужчины

Труп без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен в бетонной шахте магистральной теплотрассы в Октябрьском микрорайоне столицы 19 мая.

На вид умершему 55 лет, рост 165 см, он худощавого телосложения. Имеется небольшая борода. Имеются и особые приметы: на кисти правой руки между основанием первого и второго пальцев татуировка в виде букв «ГА», на левой кисти между первым и вторым пальцами татуировка в виде букв «ГМ». На передней поверхности бёдер: слева – татуировка в виде изображения женщины с черепом, справа рисунок разобрать невозможно.

Был одет в джинсовые брюки чёрного цвета, под ними – спортивные штаны фирмы «Nike», джинсовую куртку синего цвета, синюю майку.

Если вы располагаете информацией, которая поможет установить личность умершего, позвоните в милицию по телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (533) 9-35-01, Viber +37353393501, а также по телефону доверия МВД ПМР (533) 8-15-29.