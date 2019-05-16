В Тирасполе у подростка выявлен столбняк

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Заболевание обнаружили у несовершеннолетнего, который не был вакцинирован. Подростка из Суклеи доставили в больницу 1 мая.

По словам врачей, инфекция попала в организм через рану, пишет novostipmr.com. Пострадавший сразу же обратился к врачу: рану продезинфицировали и ввели вакцину от столбняка. Но состояние пациента ухудшилось, передаёт источник.

– Был спазм жевательных мышц, шеи и мышц спины. Периодически эти судороги провоцируют боль, но также поражается дыхательный центр, что может дать асфиксию и даже остановку сердца, – рассказала заведующая инфекционным отделением РКБ Емилия Теишану.

В Приднестровье это первый случай столбняка за 30 лет. Как выяснилось позже, от этой болезни подростка никогда не вакцинировали.

Сейчас пациент находится в реанимационном отделении. Состояние мальчика стабильное. Он проходит лечение, которое займёт до двух месяцев.