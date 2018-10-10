В Тирасполе таксист сбил пешехода

Машина марки Dacia под управлением 42-летнего горожанина двигалась по улице Карла Либкнехта со стороны города Бендеры. На перекрёстке с улицей Мечникова автомобиль сбил мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 58-летний пострадавший, находившийся в момент ДТП в нетрезвом виде, получил серьёзные травмы. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы, а в настоящее время переведён в отделение смешанной травмы.

Обстоятельства выясняются.