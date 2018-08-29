В Тирасполе столкнулись грузовик и легковушка: один из водителей доставлен в реанимацию (ФОТО)

В Тирасполе столкнулись грузовик и легковушка: один из водителей доставлен в реанимацию (ФОТО)

Авария произошла на перекрёстке, где светофор работал в режиме «мигающий жёлтый» сигнал.

По данным МВД Приднестровья, 66-летний житель села Кицканы, управлявший автомобилем марки Opel, не уступил дорогу и совершил столкновение с грузовиком, за рулём которого находился 53-летний водитель ГУП «Рыбсовхоз» села Незавертайловка.

Удар пришёлся на правую сторону Opel. В момент столкновения на переднем сиденье легковушки находился 65-летний пассажир. Мужчина получил серьёзные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы.

Степень вины каждого из участников ДТП будет установлена в ходе проверки. Оба автомобиля помещены на штрафплощадку отдела ГАИ УВД города Тирасполь.

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