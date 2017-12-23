В Тирасполе стационарный телефон едва не оставил без жилья семьи в многоквартирном доме

Из-за короткого замыкания в корпусе проводного телефона произошел пожар.

Инцидент произошел накануне в Тирасполе. Вернувшаяся домой 35-летняя жительница города обнаружила в одной из комнат квартиры воспламенение.

Прибывшие на место происшествия пожарные справились с возгоранием за 6 минут, не дав огню распространиться на соседние квартиры. Пламя повредило стол, монитор персонального компьютера и телефон владелицы жилья.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в корпусе стационарного телефонного аппарата.

Ранее мстительный вор решил поджечь ранее ограбленный им дом в Тирасполе.