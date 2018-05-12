В Тирасполе спасли мужчину, собиравшегося прыгнуть с моста

Едва не ставшие трагическими события развернулись в приднестровском городе 10 мая около двух часов дня.

Так, находившийся на посту сотрудник отдела ГАИ заметил, что за перилами моста через реку Днестр находится человек. При этом он кричал, что намеревается прыгнуть в воду.

Сотрудник правоохранительных органов, вызвав подмогу, стал медленно приближаться к мужчине и стараться беседовать с ним. Уже спустя несколько минут на помощь к госавтоинспектору подоспели спасатели и представители следственно-оперативной группы, возвращавшейся с места происшествия.

– В результате слаженной работы правоохранителей мужчина, пытавшийся свести счёты с жизнью, был вытащен на мост и передан врачам подъехавшей скорой помощи. Вся спасательная операция заняла не более 10 минут, сообщили в МВД Приднестровья.

По факту происшествия проводится проверка. 43-летний бендерчанин госпитализирован. Уточняются обстоятельства, толкнувшие его на отчаянный шаг.