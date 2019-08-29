В Тирасполе всю ночь тушили пожар на автотранспортной базе (ФОТО)

В Тирасполе всю ночь тушили пожар на автотранспортной базе (ФОТО)

Пожар случился 28 августа на территории АТБ-3 в Тирасполе. Загорелся складированный для переработки мусор.

Борьбу с огнём вели 5 пожарных расчётов: 30 человек и 5 единиц спецтехники, пишет mvdpmr.org. Работа велась всю ночь и утро. В итоге возгорание было локализовано, однако полностью ликвидировать его пока не удалось. В настоящее время на месте происшествия трудятся 3 расчёта пожарных.

Площадь воспламенения составила 800 кв. м. По факту случившегося проводится разбирательство.

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