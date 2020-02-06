В Тирасполе состоялось заседание экспертов в области фитосанитарии и ветеринарии

В Тирасполе состоялось заседание экспертов в области фитосанитарии и ветеринарии

В штаб-квартире Миссии ОБСЕ в Тирасполе вчера состоялось заседание экспертов фитосанитарной и ветеринарной сфер с обоих берегов Днестра.

В ходе встречи эксперты продолжили обмен мнениями по процедурам, которые необходимо соблюдать при импорте в приднестровский регион семян и посадочного материала, удобрений и ветеринарных препаратов, подтвердив необходимость согласования требований и профильной номенклатуры, передаёт moldpres.md.

Согласно повестке дня, специалисты с обоих берегов Днестра обсудили и ветеринарно-эпидемиологическую обстановку в контексте распространения различных инфекционных заболеваний у животных и фиксирования очагов африканской чумы свиней. Была отмечена необходимость укрепления взаимодействия в части обмена данными и принятия мер по предупреждению, борьбе и ликвидации факторов риска для общественного здоровья.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md