В Тирасполе состоялось заседание экспертов в области фитосанитарии и ветеринарии

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В штаб-квартире Миссии ОБСЕ в Тирасполе вчера состоялось заседание экспертов фитосанитарной и ветеринарной сфер с обоих берегов Днестра.

В ходе встречи эксперты продолжили обмен мнениями по процедурам, которые необходимо соблюдать при импорте в приднестровский регион семян и посадочного материала, удобрений и ветеринарных препаратов, подтвердив необходимость согласования требований и профильной номенклатуры, передаёт moldpres.md.

Согласно повестке дня, специалисты с обоих берегов Днестра обсудили и ветеринарно-эпидемиологическую обстановку в контексте распространения различных инфекционных заболеваний у животных и фиксирования очагов африканской чумы свиней. Была отмечена необходимость укрепления взаимодействия в части обмена данными и принятия мер по предупреждению, борьбе и ликвидации факторов риска для общественного здоровья.