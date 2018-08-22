В Тирасполе случился серьёзный пожар на складе: с огнём боролись около 4 часов

Возгорание произошло в понедельник вечером. Загорелся склад, в котором хранились пустые ящики.

По данным МВД Приднестровья помещение, принадлежащее одному из финансовых учреждений, располагается на заброшенной территории по улице Энергетиков. Заметив задымление, очевидец вызвал пожарных.

На место ЧП прибыл дежурный расчёт СВПЧ-1. Около четырёх часов понадобилось огнеборцам для ликвидации воспламенения площадью 1200 кв. м. Крыша строения с металлическим покрытием обрушилась.

К счастью, в результате инцидента пострадавших не было зарегистрировано. Примечательно, что неподалёку от места возгорания играли дети. По версии специалистов, причиной могло стать неосторожное обращение с огнём. Ведётся разбирательство. Материальный ущерб устанавливается.