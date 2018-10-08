В Тирасполе сбили переходящую по “зебре” женщину

В Тирасполе сбили переходящую по “зебре” женщину

На пересечении улиц Краснодонской и Каховской автомобиль марки Volkswagen под управлением 37-летнего жителя Слободзейского района сбил пешехода.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, женщина пересекала проезжую часть по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП она получила ушибы грудной клетки, левого тазобедренного и коленного суставов и была госпитализирована в отделение смешанной травмы Республиканской клинической больницы.

Обстоятельства выясняются.

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