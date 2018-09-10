В Тирасполе с разницей в день сбили двух школьников: один из них умер

Оба случая наезда на несовершеннолетних пешеходов произошли в микрорайоне Кировский.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, первая авария была зафиксирована 8 сентября в районе дома № 58 на улице Сакриера. Ford под управлением 49-летнего жителя Одессы сбил ребёнка. Мальчик внезапно выскочил на дорогу. Он намеревался перебежать проезжую часть в неположенном месте и оказался перед приблизившимся транспортным средством. Со множественными травмами 11-летнего пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение ГУ «РЦМиР».

9 сентября, около семи вечера, на перекрёстке улиц Зелинского и Энергетиков водитель такси сбил 9-летнего мальчика на глазах младшей сестры и сопровождавшей детей бабушки. Женщина рассказала, что находилась на расстоянии 1 метра от внука, который стал переходить дорогу. Такси, двигавшееся со стороны города, они не заметили. Несмотря на все усилия врачей скорой помощи, работавших на месте происшествия, 9-летнего пострадавшего спасти не удалось.

Причины и обстоятельства обоих ДТП уточняются. Автомобили помещены на штрафплощадку.