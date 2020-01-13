Антибиотик спровоцировал клиническую смерть несовершеннолетней в Тирасполе

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Девочка заболела в выходные дни, поэтому родители не стали обращаться к дежурным врачам. По словам отца, они вспомнили лечение, которое назначалось ранее, и самостоятельно сделали инъекцию антибиотика «Цефтриаксон» своей дочери.

Через некоторое время у ребёнка поднялась высокая температура, состояние ухудшилось. Родители вызвали неотложку. Прибывшие уже через пять минут врачи зафиксировали анафилактический шок и клиническую смерть несовершеннолетней. Парамедикам удалось вернуть ребёнка к жизни. Девочку срочно доставили в реанимацию больницы в Тирасполе. Десятого января спецтранспортом девочка была доставлена в Кишинёв, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Все обстоятельства происшествия выясняются.