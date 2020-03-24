В Тирасполе рецидивист ограбил бывшую возлюбленную

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39-летняя тираспольчанка сообщила о пропаже драгоценностей из квартиры.

Как пишет mvdpmr.org, оперативники по горячим следам задержали подозреваемого. Ранее судимый 19-летний тираспольчанин признался в содеянном.

Как выяснилось, он долгое время встречался с дочерью заявительницы и хорошо знал, что и где лежит в квартире. Незадолго до расставания он сделал дубликат ключей, проник в жилище и похитил шкатулку с ювелирными изделиями.

Некоторые украшения молодой человек успел реализовать, остальные спрятал. Часть похищенного изъята.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

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