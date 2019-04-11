В Тирасполе рецидивист обокрал хозяйку, пока её не было дома

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Сообщение о краже поступило в милицию 10 апреля от 49-летней тираспольчанки, проживающей в частном доме. Женщина пояснила, что отлучилась всего на час, а когда вернулась, обнаружила пропажу электроинструментов.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель села Суклея, ранее неоднократно судимый за подобные преступления.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, мужчина воспользовался отсутствием хозяйки и тем обстоятельством, что она не заперла калитку и входную дверь. Из дома злоумышленник вынес электродрель, сварочный аппарат, шуруповёрт, рулетку, электрический лобзик и 2 кабеля. Всё это он погрузил на украденную там же тележку. Но довезти награбленное добро не успел: был задержан оперативными сотрудниками на соседней улице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.