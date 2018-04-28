В Тирасполе разыскивают ребёнка, похищенного собственным отцом

Отец пропавшего Михаила Михайловича Катионова увёз ребёнка за пределы Приднестровья.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, заявление в милицию написала мама пропавшего. Официальный брак супругов мальчика расторгнут, однако отец продолжал навещать сына. По словам заявительницы, ребёнок ушёл из дома 17 марта вместе с отцом – Михаилом Катионовым. До сегодняшнего дня остаётся неизвестным его местоположение.

Приметы: на вид 11-12 лет, рост 145-150 см, крупного телосложения. Лицо круглое, кожа светлая, глаза карие. Волосы тёмные, коротко стриженные. Был одет в чёрное – вязаная шапка, синтепоновая куртка, спортивные брюки, кроссовки. При себе имел чёрно-серый школьный рюкзак.

Граждан, кому известно о местонахождении без вести пропавшего ребёнка, просят обращаться в ближайшее отделение милиции или звонить по номерам 902, 0 (533) 7-83-11, 0 (778) 0-08-59, а также по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.