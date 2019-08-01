В Тирасполе разыскивают пропавшего мужчину с инвалидностью

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УВД г. Тирасполь устанавливается местонахождение Чебаненко Евгения Владимировича 1984 г. р. Мужчина является инвалидом 2-ой группы. Проживает по адресу: с. Ближний Хутор, ул. Мира, д. 34.

3 июля Евгений Чебаненко ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся, пишет mvdpmr.org.

Приметы: на вид 35 лет, рост 176 см, худощавое телосложение, плечи опущенные. Лицо овальной формы, волосы тёмные, брови прямые, губы средние, уши овальной формы.

Особые приметы: на левой щеке имеется шрам 2 см. На спине, в районе лопаток, шрам длиной 6 см. На безымянном пальце правой руки татуировка с изображением креста. На правой руке с внутренней стороны татуировка в виде орнамента. На левой руке, с внутренней стороны, татуировка в виде надписи “Любви достойна только Мать”. На верхней поверхности стоп ног татуировки в виде надписей нецензурных слов.

Если кто-либо располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Евгения Чебаненко, просьба звонить по телефону 102 или 0 (533) 7-82-17, 8-15-29.