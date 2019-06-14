В Тирасполе разыскивают мужчину, пропавшего около двух лет назад

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Вячеслав Николаевич Ляхов 1961 года рождения пропал в 2017 году. Его местонахождение до сих пор не установлено.

Приметы: на вид 60-65 лет. Рост 170 см, худощавое телосложение, волосы седые, короткие. Лицо овальное, глаза карие, брови прямые, губы средние. Мужчина носит усы. В день исчезновения пропавший при себе имел мобильный телефон марки Samsung Galaxy в корпусе тёмного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего Вячеслава Николаевича Ляхова, просят позвонить по телефонам 102, 0 (533) 78-217, 0 (778) 21-824, 0 (533) 8-15-29. Конфиденциальность источников информации гарантирована.