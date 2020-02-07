В Тирасполе разыскивают мужчину, ограбившего аптеку

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Прошлым вечером в одну из аптек в Тирасполе вошёл мужчина. Под видом покупателя он поинтересовался наличием медицинского препарата.

После этого мужчина потребовал деньги из кассы, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет. Девушка выполнила требования, после чего налётчик скрылся, пишет mvdpmr.org. Фармацевт воспользовалась кнопкой сигнализации.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. Устанавливаются личность и местонахождение подозреваемого.

Всех граждан, кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии, просят звонить по номерам 102 или 0 (533) 8-15-29. Анонимность гарантируется.