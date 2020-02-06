В Тирасполе разыскивают без вести пропавшую женщину

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Разыскивается без вести пропавшая Меркулова Анна Викторовна 1986 г. р. Её местонахождение со 2 февраля неизвестно.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 176 см, худощавого телосложения. Лицо овальное, брови дугообразные, глаза зелёные, нос прямой с горбинкой. Волосы чёрные до плеч, уши овальные. Губы средние. На верхней челюсти справа отсутствует 5-й зуб.

Особые приметы: на левом плече имеется татуировка с изображением звёзд и надпись “Lykee”. На животе, справа, татуировка, изображающая губы, и надпись “Kiss me”. Справа на животе – послеоперационный шрам длиной 5 см.

Была одета: чёрная удлинённая куртка со светло-коричневым мехом на капюшоне, синие джинсы, красный свитер-водолазка. Была обута: чёрные кроссовки с белыми вставками 41-го размера. При себе имела чёрный рюкзак из кожзаменителя.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении Анны Меркуловой, просят позвонить по телефонам: 102, 0 (533) 78-217, 0 (533) 8-15-29. Конфиденциальность гарантирована.