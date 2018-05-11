В Тирасполе разыскивают бесследно пропавшую несовершеннолетнюю

15-летняя Милена Чайникова, являющаяся воспитанницей местного детского дома, ушла из учреждения в среднюю школу № 11 около восьми утра 24 апреля.

С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, сообщили в МВД Приднестровья.

На вид девочке 16-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения. Лицо овальное, глаза голубые. Волосы каштанового цвета длиной до плеч.

В день исчезновения была одета в куртку и джинсы синего цвета, белую футболку, обута – в белые кроссовки. При себе имела рюкзак чёрного цвета.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят обратиться в правоохранительные органы Приднестровья по телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (533) 7-83-17, 0 (775) 3-79-78 или по телефону доверия 0 (533) 8-15-29.